Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et l'ancien Premier ministre lao Phankham Viphavanh lors de sa visite officielle au Vietnam en janvier 2022. Photo: VNA

Hanoï, 10 janvier (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh effectue une visite officielle au Laos les 11 et 12 janvier, à l’invitation de son homologue lao Sonexay Siphandon.

Il s’agit de sa première visite au Laos en tant que Premier ministre vietnamien. Il sera également le premier dirigeant étranger à se rendre au Laos depuis l’élection du Premier ministre lao Sonexay Siphandon.

Au cours de sa visite, le Premier ministre Pham Minh Chinh co-présidera la 45e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos et assistera à la cérémonie de clôture de l’Année de solidarité et d'amitié Vietnam-Laos, Laos-Vietnam 2022.

Cette visite réaffirme la préconisation et la politique cohérente du Vietnam de tenir en haute estime et de privilégier l’amitié grandiose, la solidarité spéciale et la coopération intégrale avec le Laos, ainsi que son soutien au Laos dans son œuvre de renouveau et d’intégration nationale.

Elle vise également à concrétiser la politique étrangère définie lors du 13e Congrès national du Parti et à renforcer les activités extérieures via les canaux diplomatiques du Parti, de l’État et du peuple, ainsi que la mise en oeuvre de la conclusion du Bureau Politique sur les Vietnamiens à l’étranger dans la nouvelle situation.

Cérémonie de remise des prix du concours sur l'histoire des relations spéciales entre le Vietnam et le Laos en 2022. Photo: VNA



Dans le cadre de cette visite, les deux parties passeront en revue les réalisations exceptionnelles des relations bilatérales en 2022 ; définiront les grandes orientations pour 2023 ; co-organiseront de grandes célébrations ; discuteront des mesures visant à renforcer la coopération bilatérale dans la politique – diplomatie, la défense nationale, la sécurité ; et mettront en œuvre efficacement les documents juridiques relatifs aux frontières et aux citoyens des deux pays à l’étranger.

Elles intensifieront leur coopération dans l’économie, le commerce, l’investissement, l’éducation et la culture, la connectivité entre les deux économies, contribuant à la mise en œuvre efficace de projets clés et à la coordination lors de forums régionaux et mondiaux, en particulier dans le cadre de l’ASEAN et de la coopération subrégionale du Mékong.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontrera des membres de la communauté vietnamienne vivant au Laos, affirmant le soutien du Parti et de l’État envers cette communauté et contribuant ainsi au maintien de la grande union nationale.

Un numéro de danse lors de la cérémonie d'ouverture de la Semaine de la culture du Laos au Vietnam. Photo: VNA



Au cours de l’Année de solidarité et d’amitié Vietnam-Laos, Laos-Vietnam 2022, une série d’activités politiques, économiques, éducatives, culturelles, touristiques et d’échanges populaires a été organisée.

En 2022, le commerce bilatéral est estimé à 1,63 milliard de dollars, en hausse de 20 % en un an. Avec 238 projets en vigueur au Laos d'un capital enregistré cumulé de 5,34 milliards de dollars, le Vietnam demeure le troisième investisseur dans ce pays.

Environ 14.000 étudiants laotiens suivent un cursus dans 160 établissements d’enseignement vietnamiens. Au cours des neuf premiers mois de l’année dernière, le Laos a accueilli environ 197.000 touristes vietnamiens et environ 26.000 Laotiens se sont rendus au Vietnam. -VNA