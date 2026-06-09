La visite de Hun Manet au Vietnam, un signal fort pour l’amitié et la stabilité régionales

Phnom Penh (VNA) – La visite officielle au Vietnam du Premier ministre cambodgien Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet et sa participation au troisième Forum sur l’avenir de l’ASEAN (AFF) ainsi qu’à d’autres événements majeurs organisés à Hanoï revêtent une importance considérable sur les plans bilatéral, régional et international, selon un éminent analyste politique cambodgien.

Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Phnom Penh, le Dr Kin Phea, directeur général de l’Institut des relations internationales du Cambodge (RAC), a déclaré que cette visite s’inscrivait non seulement dans la continuité des relations d’amitié et de bon voisinage entre le Cambodge et le Vietnam, mais qu’elle portait également un message politique important, reflétant la volonté commune des deux pays de renforcer leur confiance mutuelle, d’élargir leur coopération et de contribuer à la paix, à la stabilité et à la prospérité de la région et au-delà.

Selon Kin Phea, cette visite intervient à un moment où les relations entre le Cambodge et le Vietnam poursuivent leur développement régulier dans de nombreux domaines. Il a rappelé que la première visite de Hun Manet au Vietnam en 2023 avait illustré la continuité des liens entre les nouvelles générations de dirigeants des deux pays, tandis que celle de 2026 souligne l’engagement des deux parties à maintenir la dynamique de coopération et à approfondir la confiance politique.

Le chercheur a qualifié ce déplacement de stratégique, estimant qu’il reflète la politique étrangère constante de Phnom Penh, qui privilégie les relations avec les pays voisins et promeut la coexistence pacifique, l’amitié et le développement partagé.

Cette visite met également en évidence le partenariat croissant entre les deux pays face aux défis communs. Kin Phea a relevé que la région et le monde sont confrontés à une concurrence géopolitique de plus en plus complexe, à des incertitudes économiques mondiales, à des menaces sécuritaires non traditionnelles ainsi qu’aux effets du changement climatique.

Dans ce contexte, la coopération et la coordination entre pays voisins tels que le Cambodge et le Vietnam deviennent de plus en plus essentielles pour préserver la paix, la stabilité et le développement durable, a-t-il souligné.

Au niveau régional, l’expert cambodgien a estimé que la participation du Premier ministre Hun Manet au Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2026 revêtait une signification particulière pour l’ASEAN. En tant qu’États membres de l’organisation, le Cambodge et le Vietnam partagent des intérêts communs dans la préservation de l’unité, de la solidarité et du rôle central de l’ASEAN.

Le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays voisins profite non seulement à leurs populations respectives, mais contribue également à promouvoir la paix, la stabilité et la coopération dans l’ensemble de l’Asie du Sud-Est, a-t-il ajouté.

Selon lui, la visite du Premier ministre cambodgien et sa participation à l’AFF 2026 témoignent de l’engagement des deux pays à renforcer leurs relations bilatérales et à contribuer à la paix, à la stabilité et à la prospérité de la région, ainsi qu’à celles du monde entier. -VNA

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