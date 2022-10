Copenhague (VNA) - Le prince héritier Frederik de Danemark effectuera du 31 octobre au 3 novembre une visite officielle au Vietnam, à l’invitation de la vice-présidente vietnamienne, Vo Thi Anh Xuan. Il sera accompagné d’une délégation de représentants de plus de 30 entreprises.



C’est ce qu’a indiqué Lina Hansen, vice-ministre danoise des Affaires étrangères pour le commerce et la durabilité mondiale, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA).

Lina Hansen, vice-ministre danoise des Affaires étrangères pour le commerce et la durabilité mondiale. Photo: VNA



Cette visite sera la troisième visite du prince héritier Frederik au Vietnam, les deux premières étant en 2009 et 2011.Selon Lina Hansen, la délégation commerciale comprendra plus de 30 entreprises spécialisées dans les domaines verts tels que l'énergie éolienne, la gestion et l'utilisation efficaces de l'énergie. La visite sera l'occasion pour les entreprises danoises de rencontrer des sociétés et des experts vietnamiens, ainsi qu'avec des agences vietnamiennes, afin de renforcer les relations entre les deux pays.Lina Hansen a déclaré espérer que les deux pays pourraient avancer des solutions innovantes et de meilleures solutions vertes pour l'avenir. Selon elle, les deux parties organiseront des séminaires commerciaux et des tables rondes entre entreprises et agences publiques pour partager des expériences et connaissances. Cette direction sera très utile et la délégation danoise qui se rendra cette fois au Vietnam sera un bon exemple de la manière dont les deux pays peuvent promouvoir davantage les relations bilatérales.-VNA