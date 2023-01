Le Premier ministre Pham Minh Chinh (gauche) et son homologue lao Sonexay Siphandone. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a souligné le succès et la signification importante de la visite officielle au Laos du Premier ministre Pham Minh Chinh, créant une nouvelle motivation aux relations bilatérales.

La visite officielle au Laos du Premier ministre Pham Minh Chinh a été couronné de succès, contribuant à la mise en œuvre de la politique extérieure du 13e Congrès national du Parti qui attache de l'importance au développement des relations avec les pays voisins et l'ASEAN, accordant la plus haute priorité aux relations avec Laos, a déclaré le ministre Bui Thanh Son lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), après la visite.

La visite a abouti à des résultats très complets, substantiels et spécifiques, a-t-il précisé. Premièrement, la visite a marqué la clôture réussie de l’Année de la solidarité et de l'amitié Vietnam-Laos, Laos-Vietnam 2022. Les activités et le contenu de la visite ont confirmé la haute détermination des hauts dirigeants des deux pays de consolider et de développer l'amitié et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos.

Deuxièmement, le point d’orgue de la visite était la cérémonie de clôture de l’Année de la solidarité et de l'amitié Vietnam-Laos, Laos-Vietnam 2022, présidée par les deux Premiers ministres Pham Minh Chinh et Sonexay Siphandone. Il s'agit d'un événement important, résumant une année réussie de relations spéciales Vietnam-Laos, a noté Bui Thanh Son.

Troisièmement, au cours de la visite, les deux parties ont convenu de nombreuses orientations et mesures spécifiques pour promouvoir la coopération bilatérale dans l’avenir, contribuant à concrétiser les principales orientations et accords des hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays.

Concrètement, les deux parties ont convenu de maintenir des relations politiques étroites et fiables entre les deux Partis et deux pays et d’approfondir la coopération bilatérale dans la sécurité, la défense et l’économie, mettant l'accent sur la poursuite du soutien mutuel dans la reprise post-pandémie.

Elles se sont mises d’accord sur l’intensification de la connectivité entre les deux économies, à la fois en termes d'infrastructure matérielle et immatérielle afin d'élargir l'espace de coopération et de développement.

Elles ont également convenu d'améliorer la qualité de la coopération bilatérale dans l'éducation, la formation, la justice, les sciences et les technologies, la culture, le tourisme ainsi que de promouvoir les échanges entre les deux peuples et la coopération décentralisée, en particulier entre des localités frontalières.

Des participants à la 45e session du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos . Photo: VNA

Quatrièmement, lors de la 45e session du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos, les deux parties ont convenu de continuer à promouvoir l'efficacité des projets de coopération bilatérale qui ont été mis en œuvre avec succès en 2022. Elles ont proposé conjointement des mesures spécifiques pour éliminer les obstacles et accélérer la mise en œuvre d'autres projets clés.

Cinquièmement, les deux parties ont affirmé leur détermination à continuer à se coordonner étroitement et à se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux régionaux et internationaux, en particulier au sein des Nations Unies, de l'ASEAN et des mécanismes de coopération sous-régionale. Les deux Premiers ministres ont convenu de maintenir l'unité et le rôle central de l'ASEAN, et de se coordonner pour maintenir la position commune de l'ASEAN sur les questions stratégiques, y compris la question de la Mer Orientale.

Avec ces résultats, la visite officielle au Laos du Premier ministre Pham Minh Chinh et sa coprésidence de la 45e session du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos ont permis de créer une nouvelle motivation aux relations spéciales Vietnam-Laos, pour l’intérêt des deux peuples et pour la paix, la stabilité et le développement de la région, a conclu le ministre. -VNA