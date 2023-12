Séance de travail entre la délégation de la ville japonaise de Nagoya et les autorités municipales de Da Nang. Photo : VNA

Da Nang (VNA) - Le maire de la ville japonaise de Nagoya , Takashi Kawamura, a émis le souhait d’ouvrir une ligne aérienne à destination de Da Nang le plus tôt possible pour renforcer la coopération entre les deux localités, lors d'une séance de travail avec les autorités municipales dans le cadre d’une visite dans la ville vietnamienne le 13 décembre.Lors de l'événement, le vice-président du Comité populaire municipal, Tran Chi Cuong, a informé la délégation japonaise du développement socio-économique de Da Nang avec de nombreux produits clés tels que les produits aquatiques, le textile-habillement, les matériaux de construction et les technologies de l’information.Selon lui, dans les temps à venir, la plus grande ville du Centre organisera des événements pour présenter largement son potentiel et ses atouts, attirer des investissements et promouvoir la coopération internationale, en particulier dans le tourisme.Tran Chi Cuong a affirmé que Da Nang créerait toutes les conditions propices à l’ouverture d’une ligne aérienne avec Nagoya.Da Nang a établi des relations d’amitié et de coopération officielles avec quatre villes du Japon, que sont Yokohama, Kawasaki, Sakai et Kisarazu. Elle entretient également des liens de coopération avec 15 autres villes et provinces japonaises.Le Japon occupe le premier rang en terme d’investissements enregistrés à Da Nang, avec plus d'un milliard de dollars injectés dans 222 projets, représentant 23,5% du nombre de projets et 26% des capitaux étrangers dans la ville.-VNA