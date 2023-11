Le Comité central de la Croix-Rouge vietnamienne a organisé le 10 novembre un cours de formation sur la diplomatie et les relations extérieures, la sécurité et la sûreté au service de la 11e Conférence régionale Asie-Pacifique (AP-11) de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC), qui aura lieu du 20 au 23 novembre.