L'ambassadeur Dang Minh Khoi (droite) décerne l’Ordre de l'amitié au recteur de l’Université Saint-Pétersbourg Nikolai Kropachev. Photo : VNA

Saint-Pétersbourg (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khoi, au nom du président du Vietnam, a remis le 7 novembre à Saint-Pétersbourg, l’Ordre de l'amitié à son gouverneur, Alexander Beglov.S'exprimant lors de la cérémonie, l'ambassadeur Dang Minh Khoi a déclaré que ce prix était une reconnaissance de l'État et du gouvernement du Vietnam pour les contributions et les efforts continus du gouverneur Alexander Beglov dans le maintien et le développement des relations entre Saint-Pétersbourg et le Vietnam, en particulier et dans la promotion du partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie, en général.L'ambassadeur a également noté que Saint-Pétersbourg était l'une des principales localités russes en coopération avec des provinces vietnamiennes. Il a remercié Alexander Beglov pour sa contribution au développement de la coopération bilatérale dans de nombreux domaines, notamment la culture, l'éducation et les sciences.Le gouverneur Alexander Beglov a affirmé que l’Ordre était un symbole des relations profondes et étroites entre les deux parties. St. Saint-Pétersbourg continuera de contribuer de manière significative au partenariat stratégique entre les deux pays.Lors de la cérémonie, le gouverneur Alexander Beglov a également annoncé que du 3 au 8 décembre, une délégation culturelle et commerciale de Saint-Pétersbourg se rendrait et travaillerait à Ho Chi Minh-Ville. En 2024, la ville de Saint-Pétersbourg organisera la Semaine du Vietnam à l'occasion de l'anniversaire du Président Ho Chi Minh.Le matin du 8 novembre, à l’Université Saint-Pétersbourg (SPbU), au nom du président du Vietnam, l'ambassadeur Dang Minh Khoi a également décerné l’Ordre de l'amitié à l'Institut Ho Chi Minh de la SPbU.L'Institut Ho Chi Minh du SPbU est un centre de recherche universitaire de premier plan, couvrant non seulement l'histoire et la culture vietnamiennes, mais également les activités et la pensée Ho Chi Minh. L'ouverture de l'Institut Hô Chi Minh au SPbU est un événement important pour le Vietnam, car il s'agit non seulement du premier centre de ce type en Russie, mais aussi dans le monde.Plus tôt, dans la matinée du 7 novembre, l'ambassadeur Dang Minh Khoi et une délégation de l'ambassade du Vietnam en Russie sont allés déposer des couronnes de fleurs devant le Monument du Président Ho Chi Minh nouvellement inauguré, à l'occasion du 100e anniversaire de son arrivée à l’ex-Union soviétique. - VNA