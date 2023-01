Photo:vneconomy Quang Ninh (VNA) – Le comité populaire de la ville de Mong Cai de la province septentrionale de Quang Ninh a lancé le 8 janvier le système pilote Wi-Fi gratuit et inauguré des points de lecture des QR codes pour obtenir des informations touristiques dans la loclité.

Ces activités s’inscrivent dans le cadre du projet de développement du tourisme local d’ici 2025 et vision pour 2030 dans l’objectif de faire de Mong Cai une ville touristique intelligente.

L'installation et la diffusion du Wi-Fi gratuit dans les lieux publics permettent aux voyageurs d'accéder plus facilement à Internet pour trouver des informations, des images et des clips vidéo sur les sites touristiques de Mong Cai.

Dès la veille, le poste frontière Mong Cai (Vietnam)-Dongxing (Chine) a été rouvert, permettant la sortie et l'entrée des voyageurs entre les deux pays.

Mong Cai inaugure le système pilote Wi-Fi gratuit et des points de lecture des QR codes pour obtenir des informations touristiques. Photo: VNA

Selon Pham Thi Oanh, responsable du Bureau local de la culture et de l'information, la ville compte près de 200 établissments d'affaires et de services de voyage prêtes à accueillir les touristes à l'occasion du Nouvel An lunaire (Têt).

Auparavant, les autorités de Mong Cai ont déployé des mesures visant à la propagande touristique et à l'amélioration des infrastructures municipales.- VNA

source