Cân Tho (VNA) - La ville de Cân Tho, dans le delta du Mékong, a relâché vendredi 1er septembre plus d’un million d’alevins dans la rivière Hâu afin de régénérer les ressources aquatiques de la région.

Plus d'un million d'alevins ont été lâchés dans la rivière Hâu. Photo: VNA

Les 11,2 tonnes d’alevins de différentes espèces représentaient une valeur totale de plus de 660 millions de dôngs (27.403 dollars) mobilisés auprès d’entreprises et de donateurs locaux.Nguyên Quang Hung, directeur du Département de surveillance des pêches du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, a déclaré que cette activité faisait partie des efforts visant à régénérer et à enrichir les ressources aquatiques dans certains bassins fluviaux et zones côtières du delta du Mékong.Afin de protéger et de gérer les poissons relâchés, le responsable a demandé aux localités régionales de se coordonner pour vulgariser les réglementations juridiques sur la préservation des ressources aquatiques au sein de la communauté, et de renforcer les examens et les patrouilles pour détecter et traiter les violations.De son côté, le vice-président du Comité populaire de Cân Tho, Nguyên Ngoc Hè, a déclaré que cette décision devrait sensibiliser le public à la responsabilité de protéger, de régénérer et de développer les ressources aquatiques conformément à la préservation du système écologique.Une enquête menée par l’Université de Cân Tho a montré que la région du delta du Mékong abrite 322 espèces de poissons, dont 120 à Cân Tho. L’année dernière, la région a récolté 1,5 million de tonnes de pangas sur 5.700 hectares de fermes, générant un revenu d’exportation de plus de 2 milliards de dollars. – VNA