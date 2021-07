Réunion sur l'établissement du partenariat entre la ville allemande de Leigzig et Réunion sur l'établissement du partenariat entre la ville allemande de Leigzig et Ho Chi Minh-Ville . Photo: VNA

Berlin (VNA) – Le conseil de la ville allemande de Leigzig, dans le Land de Sachsen, a approuvé le 21 juillet l'établissement d'un partenariat avec Ho Chi Minh-Ville du Vietnam, portant ainsi leur amitié bilatérale à un nouveau niveau.

Lors de la réunion du conseil, le maire de Leipzig, Burkhard Jung, a passé en revue la coopération efficace entre les deux villes depuis la signature de leur protocole d'accord sur l'établissement de relations d’amitié en 2015.

Fin 2018, la ville de Leipzig a ouvert un bureau de représentation au Vietnam et jusqu'à présent, Leipzig est la seule ville allemande ouvrant un bureau de représentation au Vietnam.

S'adressant à la réunion du conseil municipal de Leigzig, l'ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Nguyen Minh Vu, a souligné que la décision de Leipzig de mettre en place un partenariat avec Ho Chi Minh-Ville marquait jalon important et un nouveau pas en avant non seulement dans les relations entre les deux villes, mais aussi entre les deux pays, plus particulièrement, les deux pays célèbrent cette année les 10 ans de leur partenariat stratégique.

A cette occasion, par transmission vidéo, le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville Nguyen Thanh Phong et le consule générale d'Allemagne à Hô Chi Minh-Ville Josefine Wallat ont prononcé des discours de bienvenue et en même temps souhaité une coopération plus efficace entre les deux villes dans les temps à venir.

Auparavant, l'ambassadeur Nguyen Minh Vu et l'attaché militaire vietnamien en Allemagne Nguyen Tuan Minh ont eu une séance de travail avec l'hôpital universitaire de Leipzig sur la coopération entre cet hôpital allemand et l'hôpital militaire 175 du Vietnam.

Dans le cadre de son voyage de travail, l'ambassadeur vietnamien Nguyen Minh Vu s'est également rendu au zoo de Leipzig pour discuter du travail conjoint entre le zoo et des partenaires vietnamiens, notamment le Centre de sauvetage des primates dans le parc national de Cuc Phuong et un projet de préservation des primates sur l'île de Cat Ba.-VNA