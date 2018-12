Hanoi (VNA) - Si la Thaïlande possède des voies ferrées au milieu des marchés, la Chine surprend tout le monde avec ses voies au sein d’un immeuble! Le Vietnam, lui, se distingue par une voie au cœur de certains quartiers résidentiels de sa capitale.



Le chemin de fer du Nord du Vietnam a été construit par les Français au début du XXe siècle. Dans le centre de Hanoi, une voie passe au centre des quartiers résidentiels, frôlant les habitations. Dans la fameuse "rue des trains", surnom de la ruelle 10 Diên Biên Phu, la vie se déroule tranquillement le long des rails; et le passage des imposantes locomotives n’importune guère le train-train quotidien des habitants.



Cette "rue", de 4 à 5 m de large, est bordée de maisons et de magasins blottis les uns contre les autres. Ce qui la rend si spéciale, c’est la vie des habitants. Ils vivent sur les rails, y font la cuisine, s’y reposent parfois, y laissent leurs enfants jouer... Ils se sont adaptés aux horaires des trains. Chaque fois que l’un d’entre eux arrive, ils se préviennent mutuellement, mettent de côté les choses proches des voies, et attendent patiemment qu’il soit passé. Une habitude quotidienne auquel tout le monde s’est adapté.



Cette rue a un côté romantique qui n’a pas échappé aux jeunes vietnamiens passionnés de photographie. L’ancienneté, la modernité et l’interférence des cultures européenne et asiatique en font un lieu très parcouru par les amateurs d’images originales.



Quel que soit l’angle de prise de vue, le paysage de la "rue des trains" est toujours remarquable. L’attraction de cette voie ferrée urbaine vient peut-être des murs aux peintures uniques, des portes vintages, des petits arbres plantés dans des pots... "Je suis fier de mon quartier, j’aime cette odeur de modernité et de passé qui y flotte en permanence", a confié Nguyên Duc Huy, qui vit depuis plus de 50 ans dans le quartier.



Une curiosité touristique



Cette image de chemins de fer traversant des zones résidentielles à Hanoi impressionne beaucoup de monde, particulièrement les étrangers.



La vie quotidienne dans cette "rue ferrée" a été relatée par quelques médias étrangers. Pas étonnant donc que de nombreux touristes viennent y satisfaire leur curiosité.



Selon Lê Thi Huong, tous les jours, une cinquantaine d’étrangers arpentent la voie ferrée devant sa maison. Dans la rue Phùng Hung, près de la gare de Hanoi, on dénombre parfois des centaines de curieux.



Pour les habitants de la capitale, l’image des trains rasant les maisons est habituelle. Est-il dangereux de vivre si près des voies ferrées? Il y a-t-il parfois des accidents impliquant des habitants ou des touristes? Ces questions, peu d’entre eux se les posent… L’essentiel étant de bien profiter de ces scènes de vie uniques que Hanoi dispense à foison pour qui sait quitter les sentiers battus! – CVN/VNA