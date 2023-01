Samdech Techo Hun Sen, Premier ministre et président du Parti du peuple cambodgien. Photo : VNA



Phnom Penh (VNA) - Un meeting solennel pour célébrer le 44e anniversaire de la Victoire du 7 janvier (7 janvier 1979 - 7 janvier 2023) a eu lieu dans la matinée du 7 janvier à Phnom Penh, au Cambodge.



L’événement a été présidé par Samdech Techo Hun Sen, Premier ministre et président du Parti du peuple cambodgien (CPP), et Samdech Heng Samrin, président de l'Assemblée nationale du Cambodge, président honoraire du CPP. Il s'agit d'un événement solennel pour commémorer le renversement du régime génocidaire de Pol Pot.



S'adressant aux invités et aux dizaines de milliers de personnes présentes au meeting, Samdech Techo Hun Sen a passé en revue les événements historiques importants survenus dans les années 1970, qui ont fait sombrer le Cambodge dans le régime génocidaire dirigé par Pol Pot, à l'origine de plus de 3 millions de morts. Les forces patriotiques cambodgiennes ont reçu le soutien du peuple dans tout le pays et le soutien opportun et efficace de soldats volontaires vietnamiens, aidant à renverser le régime génocidaire le 7 janvier 1979.



Samdech Techo Hun Sen a affirmé que la Victoire du 7 janvier avait donné naissance au Cambodge une deuxième fois. Sans la Victoire, il n'y aurait pas le Cambodge d'aujourd'hui. C'est un fait historique qu’aucune personne et aucune force ne peut déformer ou nier.



Le Premier ministre cambodgien a souligné que la tâche principale à cette époque du Cambodge était de protéger la renaissance du peuple, d'empêcher le retour du régime génocidaire, de reconstruire et de stabiliser progressivement l'économie, la société et la vie des citoyens. - VNA