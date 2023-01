Mme Vo Thi Anh Xuân. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân assumera le rôle de président par intérim du Vietnam jusqu'à ce que l'Assemblée nationale élise un nouveau président, le Comité permanent de l'Assemblée nationale (AN) a fait l'annonce aux agences, aux organisations nationales et étrangères, aux électeurs et aux citoyens du pays.Au nom du Comité permanent de l'AN, le 18 janvier, le président de l'AN, Vuong Dinh Huê, a signé l'avis n° 404/TB-UBTVQH15 sur l'exercice du droit du président de la République socialiste du Vietnam.L'annonce est conforme à la Constitution; la loi sur l'organisation de l'AN n° 57/2014/QH13, qui a été modifiée et complétée par un certain nombre d'articles en vertu de la loi n° 65/2020/QH14, la Résolution n° 83/2023/QH15 du 18 janvier 2023 adopté lors de la troisième session extraordinaire de la 15e AN.Elle est également conforme à la conclusion du Bureau politique sur l'affectation d'un membre du Comité central du Parti au poste de président par intérim du Vietnam.- VNA