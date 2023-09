Maputo (VNA) - La vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuân a souligné lundi 11 septembre dans la capitale Maputo que le Vietnam chérissait toujours les relations de coopération et d’amitié traditionnelles avec le Mozambique et le considérait comme l’un des principaux partenaires de coopération du Vietnam en Afrique.

La vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuân et le Premier ministre mozambicain Adriano Maleiane, à Maputo, le 11 septembre. Photo: VNA

S’exprimant lors de son entretien avec le Premier ministre mozambicain Adriano Maleiane, elle a exprimé sa joie de sa première visite officielle au Mozambique et a remercié le dirigeant mozambicain pour l’accueil plein d’estime réservé à la délégation. Elle a transmis les salutations du Premier ministre Pham Minh Chinh au chef du gouvernement mozambicain.

Pour sa part, le Premier ministre Adriano Maleiane a chaleureusement salué la visite de la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân, la considérant comme un nouveau jalon important dans les relations entre les deux pays. Il a affirmé que le Mozambique considère toujours le Vietnam comme l’un de ses partenaires prioritaires en Asie.

Les deux dirigeants se sont informés de la situation de chaque pays et ont félicité les réalisations obtenues par le Mozambique et le Vietnam en matière de développement socio-économique et de relance, en particulier après la pandémie de Covid-19.

Les deux parties se sont réjouies des progrès enregistrés dans les relations bilatérales, avec le maintien des échanges et des contacts de tous les niveaux, en particulier au plus haut niveau, et à travers tous les canaux du Parti, de l’État et de l’Assemblée nationale. Les deux parties ont organisé avec succès la 4e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Mozambique sur la coopération économique, culturelle et scientifique et technologique en mai dernier, après une interruption de neuf ans.

La coopération en matière de télécommunications avec la société Movitel – une coentreprise entre le groupe vietnamien Viettel et la société mozambicaine SPI – et la coopération vietnamienne pour le développement des cultures vivrières au Mozambique sont devenues des points forts des relations bilatérales. La coopération dans les domaines du commerce, de l’éducation et de la formation et de la santé a également enregistré des progrès encourageants.

Toutefois, reconnaissant que les résultats de la coopération ne sont pas à la hauteur du grand potentiel des deux parties, les deux dirigeants ont discuté et convenu des principales orientations et mesures visant à approfondir la coopération bilatérale.

Entretien entre la vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuân et le Premier ministre mozambicain Adriano Maleiane, à Maputo, le 11 septembre. Photo: VNA

En matière politique et diplomatique, les deux parties ont convenu de mettre activement en œuvre les résultats de l’entretien téléphonique entre le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong et le président du parti FRELIMO, président du Mozambique en juin 2022 et de la 4e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Mozambique en mai 2023, de promouvoir les échanges de délégations et les contacts de haut niveau. Ils ont également convenu de se soutenir activement lors des forums régionaux et multilatéraux.

En ce qui concerne l’économie, les deux dirigeants ont exprimé leur détermination à accroître davantage le commerce bilatéral pour répondre aux besoins du marché des 130 millions de personnes des deux pays en facilitant davantage les produits phares de chacun afin que les deux pays puissent s’étendre sur leurs marchés respectifs.

Les deux dirigeants ont convenu d’encourager les entreprises des deux pays à coopérer, notamment Movitel, pour développer leurs investissements et leurs activités au Mozambique. Ils ont également convenu de continuer à considérer l’agriculture, y compris l’aquaculture, comme un domaine clé de coopération pour contribuer à assurer la chaîne d’approvisionnement mondiale et la sécurité alimentaire.

Le Premier ministre mozambicain a proposé certains nouveaux domaines de coopération, notamment en demandant au Vietnam de coopérer et d’investir dans le développement des infrastructures et des transports au Mozambique grâce à son expérience.

Dans le même temps, la vice-présidente vietnamienne a proposé que les deux parties renforcent leur coopération minière. La partie mozambicaine a accepté et s’est engagée à promouvoir la signature rapide d’un protocole d’accord sur le commerce du charbon avec le Vietnam.

L’hôte a proposé d’augmenter le nombre de bourses, de renforcer les échanges culturels, de promouvoir la coopération dans la lutte contre la criminalité transnationale et la protection de la faune sauvage. En réponse, l’invité a suggéré que les deux parties mettent en œuvre les accords signés dans les domaines ci-dessus, et a déclaré que la partie vietnamienne envisagerait activement d’augmenter les bourses permettant aux étudiants mozambicains d’étudier au Vietnam.

A cette occasion, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân a transmis l’invitation du Premier ministre Pham Minh Chinh au Premier ministre Adriano Maleiane à se rendre au Vietnam à un moment qui lui conviendra.

La dirigeante vietnamienne et sa délégation de haut rang effectuent du 10 au 13 septembre une visite officielle en République du Mozambique à l’invitation du Premier ministre Adriano Maleiane. – VNA