Hà Tinh (VNA) - La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân a assisté samedi sir 22 juillet à un programme artistique en hommage aux martyrs et aux révolutionnaires au vestige historique national spécial du carrefour de Dông Lôc dans la province de Hà Tinh (Centre).

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân s’exprime lors du programme artistique en hommage aux martyrs et aux révolutionnaires au vestige historique national spécial du carrefour de Dông Lôc. Photo: VNA

Dans le cadre des activités marquant le 76e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des martyrs (27 juillet 1947-2023), l’émission a été diffusée en direct sur la télévision Nhân Dân (Peuple) et 20 télévisions locales à travers le pays.Il visait à marquer les 55 ans de la victoire de Dông Lôc et de la victoire du village K130 ainsi qu’à commémorer les dix jeunes femmes volontaires qui se sont sacrifiées pour la victoire historique (24 juillet 1968-2023).S’exprimant lors de l’événement, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân a salué les grands efforts et réalisations de l’organisation du Parti, de l’armée et des habitants de Dông Loc et du village K130 en particulier et de Hà Tinh en général ces dernières années.La dirigeante a également applaudi le journal Nhân Dân pour avoir lancé et organisé de nombreuses activités sociales qui font revivre les événements historiques de la nation.Le programme artistique a contribué à susciter fortement l’esprit de patriotisme, de solidarité et la volonté d’auto-résilience, et à promouvoir les valeurs culturelles et la force du peuple vietnamien dans la construction et le développement national, a-t-elle déclaré.