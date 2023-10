Tokyo (VNA) - La vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang a rencontré samedi 7 octobre des représentants de la communauté vietnamienne de la région japonaise de Kyushu, dans le cadre de sa visite au Japon pour participer au 2e Forum des entreprises vietnamiennes d’outre-mer.

La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères et présidente du Comité d’État chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger, Lê Thi Thu Hang lors du 2e Forum des entreprises vietnamiennes d’outre-mer. Photo: VNA

Lors de l’événement, des représentants de l’association des entreprises, de l’association des intellectuels, de l’association des étudiants et du syndicat des femmes de la région de Kyushu ont souligné leurs activités et ont exprimé leur espoir que le Comité d’État chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger et le Consulat général du Vietnam continuera de soutenir les associations, contribuant ainsi à promouvoir la connectivité au sein de la communauté vietnamienne et à améliorer leur position dans le pays hôte.

Ils attendent également une aide supplémentaire dans l’enseignement de la langue vietnamienne aux jeunes générations et des liens avec les ministères et organes vietnamiens afin d’apporter les technologies de pointe du Japon dans le pays.

Faisant l’éloge des contributions de la communauté vietnamienne aux affaires étrangères au cours des dernières années, Lê Thi Thu Hang, qui est également présidente du Comité d’État chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger, a affirmé que le ministère et le comité étaient toujours prêts à soutenir et à accompagner les Vietnamiens résidant à l’étranger tout en continuant à concevoir des initiatives pour mieux répondre à la demande et aux aspirations de la communauté des Vietnamiens résidant à l’étranger.

Elle a suggéré que la communauté exhorte les administrations locales à enseigner le vietnamien comme langue étrangère dans les écoles, à organiser des activités en réponse à cette journée pour honorer la langue vietnamienne dans la communauté des Vietnamiens résidant à l’étranger et à populariser la souveraineté maritime et insulaire du Vietnam.

Le même jour, la vice-ministre des Affaires étrangères a visité une classe qui enseigne la langue vietnamienne aux enfants vietnamiens à Fukuoka. Le cours est organisé les samedis par le Consulat général et la communauté vietnamienne de Fukouka à l’Institut japonais GAG, avec la participation d’une trentaine d’enfants vietnamiens.

En offrant des cadeaux et des livres vietnamiens aux enfants, elle a souhaité que que les parents accordent plus d’attention à l’enseignement de la langue vietnamienne à leurs enfants et organisent des activités d’échange pour qu’ils pratiquent régulièrement le vietnamien.

Elle a également salué le consulat général et la communauté vietnamienne pour le maintien de la classe, et a salué l’enthousiasme et le dévouement des enseignants. – VNA