La vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Minh Hang (droite) et la maire adjointe de la ville chinoise de Chongqing, Zhang Guozhi. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Minh Hang a reçu le 16 octobre à Hanoï, Zhang Guozhi, maire adjointe de la ville chinoise de Chongqing.



Les deux parties se sont déclarées réjouies du bon développement des relations entre les deux Partis et deux pays, notamment après la visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong en Chine en 2022 ainsi que des résultats de la coopération entre ministères, secteurs, localités du Vietnam et la ville chinoise de Chongqing.

Le Vietnam prend toujours en haute considération ses relations d’amitié, de bon voisinage et son partenariat de coopération stratégique intégral avec la Chine, les considérant comme une priorité absolue dans sa politique extérieure d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification, a déclaré Nguyen Minh Hang.

La vice-ministre a remercié les autorités de Chongqing pour leurs contributions au développement de l'amitié entre les deux pays, notamment en préservant les reliques liées au Président Hô Chi Minh.

De son côté, Zhang Guozhi a présenté la situation socio-économique de sa ville avant de proposer aux deux parties de maintenir des contacts à tous les niveaux, de multiplier les échanges entre les deux peuples et de promouvoir la coopération bilatérale dans le tourisme et l’éducation.

Elle a accepté la proposition du Vietnam d'améliorer la capacité de transport de marchandises entre Chongqing et Vietnam et a suggéré à la partie vietnamienne de soutenir les activités de coopération et d'investissement des entreprises de Chongqing au Vietnam.



La vice-ministre Nguyen Minh Hang a exprimé le souhait que Chongqing renforce le partage d'expériences avec des localités vietnamiennes en matière de développement socio-économique, de développement de l'industrie manufacturière et de gestion urbaine. Elle a proposé à Chongqing d’importer plus de produits agricoles et aquatiques de haute qualité du Vietnam et de se coordonner étroitement avec la partie vietnamienne pour exploiter efficacement la ligne ferroviaire de Chongqing vers des pays européens, favorisant ainsi l’exportation de produits vietnamiens vers des pays tiers.

La vice-ministre Nguyen Minh Hang a proposé à Chongqing d'œuvrer à l'ouverture d'un consulat général du Vietnam sur son sol ainsi que d'accroître le nombre de vols entre cette ville chinoise et des localités vietnamiennes. -VNA