Hanoï (VNA) - La vente au détail totale de biens devrait augmenter lorsque l'économie nationale se redresse progressivement et le décaissement des capitaux d'investissement public continue d'être accéléré.

Cependant, selon les experts économiques, la consommation intérieure est encore faible et se redresse lentement en raison des conséquences de la pandémie de COVID-19, il faut donc prendre des solutions et des programmes pour attirer les touristes internationaux au Vietnam et promouvoir le tourisme intérieur pour augmenter la demande de consommation intérieure.

En ce qui concerne les solutions pour stimuler la consommation, le gouvernement soutient directement les gens dans la consommation pour augmenter leur pouvoir d'achat comme l’augmentation des programmes de promotion, la réduction du taux d’intérêt et de l’impôt, l’augmentation des prêts à la consommation, le rééchelonnement de dettes et le renforcement du soutien à la sécurité sociale.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce continuera également à suivre de près l'évolution du marché, en garantissant un approvisionnement suffisant en biens essentiels pour répondre aux besoins de la population, en particulier pendant le Têt traditionnel, pour éviter une pénurie de biens et une fièvre des prix.

Le ministère organisera des programmes pour relier l’offre et la demande entre les grandes villes comme Hanoï et Hô Chi Minh-Ville et d'autres localités du pays au cours des derniers mois de l'année pour soutenir les entreprises dans le développement des marchés et l'expansion des canaux de distribution, chercher des sources de produits, présenter des spécialités locales.

En outre, le ministère déploiera rapidement et efficacement des programmes visant à stimuler la consommation intérieure, notamment l'organisation du Mois national de promotion concentrée en 2023 dans tout le pays.



Selon l'Office général des statistiques, la vente au détail de biens et de services aux consommateurs en octobre s'est chiffrée à 536 300 milliards de dongs (21,9 millions de dollars), en hausse de 1,5% par rapport au mois précédent et de 7% par rapport à la même période de l'année dernière.

En dix mois, la vente au détail totale de biens et services de consommation a atteint 5,105 millions de milliards de dongs, soit une augmentation de 9,4% sur un an. -VNA