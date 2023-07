Bangkok, 19 juillet (VNA) - Le ministère thaïlandais des Ressources naturelles et de l'Environnement a publié un rapport sur la situation de l'environnement marin dans 24 provinces côtières du pays en 2022 par rapport à 2021, qui indique que le pays a constaté une amélioration de la protection de l'environnement marin.

La Thaïlande constate une amélioration de la protection du milieu marin. Photo : thethaiger.com

Tout au long de 2022, 22 marées noires ont été signalées dans le golfe de Thaïlande et 507 tonnes de déchets divers ont été recueillies dans les mers environnantes.

Le rapport a classé la pureté de l'eau de mer, concluant que seulement 7% de l'échantillon testé était en effet dans un état très propre, la propreté de l'eau a été évaluée à 57%, la propreté modérée à 30%, les 6% restants étant identifiés comme pollués.



La crise des fuites de pétrole notée l'année précédente a principalement frappé la région couvrant Rayong et son Chon Buri adjacent - une plaque tournante pour les usines industrielles abondantes et les lieux animés pour les activités liées au tourisme.



Malheureusement, 168 des 659 créatures marines retrouvées échouées ont perdu la vie en raison d'impacts associés aux plastiques comme l'ingestion ou l'enchevêtrement dans des déchets flottants.

L'érosion côtière a également été une préoccupation importante pour la stabilité environnementale de la Thaïlande. Sur les 3.151 longs kilomètres de côtes du pays, 823 kilomètres ont souffert de l'érosion. Cependant, 753 kilomètres de côtes érodées ont été réparées grâce à des efforts tels que la construction de barrières et de clôtures de sable.



Le rapport fait état de la présence de 273 dugongs et de 2310 dauphins et baleines dans les mers thaïlandaises. Des mesures ont été prises pour protéger les espèces marines indigènes, avec des rapports de tortues marines pondant des œufs dans 604 nids.- VNA