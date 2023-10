Bangkok, 9 octobre (VNA) - Le ministère thaïlandais du Commerce s'est fixé pour objectif d'augmenter la valeur du commerce transfrontalier à 1,2 billion de THB (32,3 milliards de dollars) en 2024, soit une augmentation de 20 % par rapport aux 1 billion de THB estimés cette année.

La Thaïlande vise une augmentation de 20 % du commerce transfrontalier. Photo: bangkokpost.com

Le vice-ministre du Commerce, Napintorn Srisunpang, a dévoilé la stratégie du ministère pour y parvenir. Ils prévoient de promouvoir divers produits communautaires, des produits à indication géographique et des franchises.Napintorn Srisunpang a déclaré que le ministère organiserait également des expositions et des événements de jumelage d'entreprises, créant ainsi une plate-forme permettant aux responsables des pays voisins et aux associations du commerce extérieur de discuter des stratégies de réduction des barrières commerciales.Il a déclaré que les activités de promotion du commerce frontalier devraient commencer en premier dans les principales zones commerciales frontalières telles que Chiang Rai, Mae Sot à Tak, Sadao-Padang Besar à Songkhla, Nong Khai, Surin et Buriram.Malgré les difficultés économiques des pays voisins comme le Myanmar, le Laos et le Cambodge, le ministère reste optimiste. Napintorn Srisunpang a exprimé sa confiance dans la popularité des biens de consommation thaïlandais dans ces pays en raison de leur qualité et de leurs prix raisonnables. Il a noté que la Thaïlande encouragerait également le commerce transfrontalier avec la Chine.La croissance des petites et moyennes entreprises (PME) et le renforcement de leurs capacités d’exportation ont été identifiés comme des domaines cruciaux. Sur environ deux millions de sociétés enregistrées en Thaïlande, seules 900 000 sont actives.Les revenus d’exportation des PME ont diminué de 6 % au cours de l’année écoulée. A comparer la contribution des PME des pays développés, qui représente 40 à 50% du PIB, avec celle des PME thaïlandaises, qui n'est que de 34%.Le ministère vise à augmenter les revenus d'exportation des PME afin que leur contribution au PIB atteigne 35,2 %. – VNA