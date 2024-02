Une vue plongeante sur le pont de Koh Kong au Cambodge qui traverse la rivière Kaoh Pao. Koh Kong est une province frontalière du Cambodge à laquelle les Thaïlandais peuvent accéder via le point de contrôle de Ban Hat Lek dans le district de Khlong Yai de la province thaïlandaise. Photo:bangkokpost.com

Bangkok, 6 février (VNA) – Le gouvernement thaïlandais s'est fixé pour objectif de relancer le commerce transfrontalier, notamment le commerce de transit, cette année, après que sa valeur s'est contractée de 2,6 % en 2023 par rapport à l'année précédente, à 1 740 milliards de THB (47,6 milliards de dollars).Ronnarong Phoolpipat, directeur général du Département du commerce extérieur, a déclaré que pour atteindre cet objectif, le ministère du Commerce s'engage à accélérer le commerce transfrontalier et de transit dans le cadre de la stratégie de promotion des investissements du gouvernement pour 2024-2027.Cela implique une collaboration avec les agences d'État compétentes pour faciliter et stimuler le commerce transfrontalier et de transit, par exemple en établissant des centres de services à guichet unique (OSS) et en reliant les documents d'exportation et d'importation via le système de guichet unique national pour rationaliser les processus commerciaux.Selon les données du ministère, sur le total du commerce transfrontalier et de transit en 2023, les exportations représentaient 981 milliards de THB (en baisse de 4,6%) et les importations 762 milliards (en hausse de 0,2%). La Thaïlande a maintenu un excédent commercial pour l'année de 219 milliards de THBLe commerce transfrontalier avec quatre pays voisins s'élevait à 930 milliards de THB en 2023, dont 580 milliards d'exportations et 350 milliards d'importations. La Thaïlande avait un excédent commercial de 230 milliards de THB.Concernant le commerce de transit vers les pays tiers, la valeur totale était de 813 milliards de THB l'année dernière, en hausse de 11,2% par rapport à l'année précédente. Sur le total, les exportations représentaient 401 milliards de THB (en hausse de 5,3%) et les importations 412 milliards de THB (en hausse de 17,7%).La Chine était le principal partenaire commercial de transit avec une valeur de 423 milliards THB, suivie de Singapour avec 107 milliards THB et du Vietnam avec 70,1 milliards THB. - VNA