Le vice-Premier ministre, ministre thaïlandais des Affaires étrangères Parnpree Bahiddha-Nukara. Photo: Bangkok Post

Bangkok, 19 janvier (VNA) – La Thaïlande s'est engagée à fournir une aide humanitaire au Myanmar et travaillera avec les membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) pour promouvoir la paix dans le pays voisin, ont rapporté les médias thaïlandais, citant le vice-Premier ministre, ministre thaïlandais des Affaires étrangères Parnpree Bahiddha-Nukara.S'adressant à une discussion sur le Myanmar lors de la 54e réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, en Suisse, Parnpree Bahiddha-Nukara a déclaré que la Thaïlande jouait un rôle actif dans la promotion de la paix, de la stabilité et de l'unité au Myanmar aux côtés d'autres membres de l'ASEAN. Il a également souligné la nécessité pour toutes les parties au Myanmar de participer à des négociations qui mèneront à l'harmonie et à une résolution politique pacifique.Selon le responsable, la Thaïlande a fourni une aide humanitaire au Myanmar selon ses besoins, en se concentrant sur les citoyens du Myanmar qui ont fui leur pays et sont restés le long de la frontière thaïlandaise, ajoutant que le gouvernement thaïlandais a également discuté avec le gouvernement du Myanmar pour trouver des moyens d'envoyer de l'aide humanitaire aux citoyens du Myanmar qui ont besoin d'aide dans leur pays.Le gouvernement thaïlandais soutiendra également le Laos en tant que président de l'ASEAN cette année afin de renforcer le rôle du bloc en tant que leader dans la promotion du dialogue et de la réconciliation au Myanmar et dans la région, a-t-il déclaré. - VNA