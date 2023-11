Photo d'illustration : https://www.businesstoday.com.my/

Bangkok (VNA) - La Thaïlande supprimera l'obligation de visa pour les arrivées en provenance d'Inde et de Taiwan (Chine) du mois prochain jusqu'en mai 2024, dans le but d'attirer davantage de touristes à l'approche de la haute saison.Dans un communiqué du 31 octobre, le porte-parole du gouvernement thaïlandais, Chai Wacharonke, a déclaré que les arrivées en provenance d'Inde et de Taiwan seraient autorisées à rester en Thaïlande pour une durée de 30 jours.En septembre, la Thaïlande avait déjà supprimé l'obligation de visa pour les touristes en provenance de Chine, une source clé de visiteurs avec 11 millions d'arrivées en 2019, avant l'apparition de la pandémie de COVID-19.Les dernières données gouvernementales révèlent que de janvier au 29 octobre, la Thaïlande a accueilli un total de 22 millions de visiteurs, contribuant à hauteur de 927,5 milliards de THB (environ 25,67 milliards de dollars) à l'économie du pays.L'Inde est devenue cette année le quatrième marché émetteur de tourisme de la Thaïlande, après la Malaisie, la Chine et la République de Corée, avec environ 1,2 million d'arrivées.La Thaïlande s'attend à accueillir environ 28 millions de visiteurs internationaux cette année, dans l'espoir que le secteur du voyage puisse aider à compenser la faiblesse persistante des exportations qui freine sa croissance économique. - VNA