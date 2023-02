Photo d'illustration : https://thaiembdc.org/

Bangkok, 3 février (VNA) - Un comité national sur la politique des véhicules électroniques (EV) de Thaïlande, également connu sous le nom de conseil EV, a convenu le 2 février en principe d'une proposition visant à réduire la taxe d'accise sur les batteries EV de 8% actuellement à seulement 1 % tout en offrant une subvention de 24 milliards de THB (730 millions de dollars) à l'industrie de production de batteries pour véhicules électriques.



La subvention sera accordée sur la base du premier arrivé, premier servi, a déclaré le ministre thaïlandais de l'Énergie, Supattanapong Punmeechaow, ajoutant que la subvention devrait aider à réduire les prix des batteries de VE et des VE en général, ce qui stimulera l'industrie de fabrication de VE du pays.

Le montant de la subvention proposée dépendra de la taille de la batterie produite, a déclaré Supattanapong Punmeechaow.

Un producteur d'une batterie EV d'une capacité inférieure à 8 gigawattheures (GWh) recevra une subvention comprise entre 400 THB et 600 THB par kilowattheure (kWh), tandis qu'une usine fabriquant une batterie EV de plus de 8 GWh recevra entre 600 THB et 800 THB par kWh, a-t-il noté.

Le gouvernement thaïlandais accélère le développement des énergies renouvelables, de l'économie verte et de l'industrie des véhicules électriques dans le cadre de sa politique 30@30 afin de promouvoir la Thaïlande en tant que base de production de véhicules électriques dans la région de l'ASEAN. La politique 30@30 stipule que la Thaïlande doit augmenter sa capacité de fabrication de véhicules zéro émission, ou VE, de 30 % d'ici 2030.- VNA