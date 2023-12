Bangkok, 19 décembre (VNA) – Le ministère thaïlandais de la Santé publique a annoncé que son système d'assurance maladie pour les non-thaïlandais (Hint) sera lancé le 1er janvier 2024, permettant aux apatrides et aux non-thaïlandais d'avoir accès à une couverture santé.

Le personnel de l'hôpital Samut Sakhon explique les médicaments à prendre à un travailleur migrant qui subit un examen médical dans le cadre du processus d'enregistrement du travail dans la province adjacente à Bangkok. (Photo : bangkokpost.com)

Le Dr Surachoke Tangwiwat, secrétaire permanent adjoint par intérim du ministère, a déclaré que le ministre de la Santé publique, Cholnan Srikaew, avait pour politique d'améliorer l'accès aux soins de santé dans les zones frontalières, en particulier parmi les groupes non thaïlandais.Le système Hint permet une inscription rapide, avec un temps de traitement de seulement cinq minutes, contre quelques semaines sous l'ancien système. Il permet également aux personnes non thaïlandaises qui ne détiennent pas de documents d'identité de s'inscrire au traitement et à la couverture.Le système est lié au centre de données financières du ministère, qui permettra aux hôpitaux de rembourser les frais médicaux des non-Thaïlandais dans les 24 heures et pourra garantir les transferts dans les 15 jours.- VNA