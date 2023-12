Dans un marché en Thaïlande . Photo : /AFPVNA

Bangkok (VNA) - Le ministère thaïlandais des Finances analysera soigneusement les données économiques du pays pour se préparer à augmenter les dépenses publiques dans le contexte du budget fiscal 2024 récemment approuvé par le Cabinet afin de contribuer à la relance de l'économie en déclin.

Le Conseil thaïlandais de développement économique et social (NESDC) procédera à un examen de la « santé » de l'économie, de l'endettement des ménages, des revenus de la population et du potentiel commercial des PME.

Cette décision intervient après que le Cabinet a approuvé le budget pour l'exercice 2024 avec des dépenses gouvernementales de 3 480 milliards de bahts (100 milliards de dollars), soit une augmentation de 9,3 % par rapport à l'exercice 2023.

Selon le NESDC, l'économie thaïlandaise a ralenti, la croissance du Produit intérieur brut (PIB) n'ayant atteint que 1,9 % au cours des neuf premiers mois de l’année. La croissance du PIB au troisième trimestre a diminué à 1,5 % par rapport à 1,8% au deuxième trimestre. Par ailleurs, la production industrielle a également diminué au troisième trimestre.

Le PIB de la Thaïlande devrait croître de 2,5 % cette année contre 2,6 % l'année dernière, tandis que l'inflation devrait rester à 1,4 % et que la balance courante devrait se rétrécir et dépasser 1 % du PIB.

La Banque mondiale (BM) prévoit que la Thaïlande connaîtra la croissance économique la plus faible au sein de l'ASEAN au cours des 20 prochaines années en raison du vieillissement de la population et du ralentissement des investissements privés. Sans amélioration, l’économie thaïlandaise ne devrait croître que de 3 % par an au cours des deux prochaines décennies. - VNA