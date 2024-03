Le Premier ministre thaïlandais Srettha Thavisin. (Photo: https://thesun.my/)

Bangkok, 2 mars (VNA) – Le Premier ministre thaïlandais Srettha Thavisin a dévoilé le 1er mars la « Vision Thaïlande 2030 », avec l'engagement de faire du pays une plaque tournante de l'aviation régionale d'ici 2030, capable d'accueillir plus de 150 millions de passagers internationaux chaque année.Dans son discours diffusé en direct sur la chaîne de télévision nationale NBT et sur les plateformes de médias sociaux, Srettha Thavisin a partagé sa conviction que la Thaïlande a ce qu'il faut pour devenir une plaque tournante reliant le transport aérien à travers l'Asie-Pacifique et se hisser parmi les 10 premiers centres de logistique et de distribution aériennes dans le monde.Le gouvernement thaïlandais prévoit de développer les aéroports thaïlandais pour revenir parmi les 20 premiers au monde au cours des cinq prochaines années, en particulier six aéroports sous la gestion de l'Airports of Thailand Public Company Limited (AOT), à savoir Suvarnabhumi, Don Mueang, Chiang Mai, Mae Fah Luang - Chiang Rai, Phuket et Hat Yai.Ce plan comprend la rénovation et l'agrandissement des aéroports existants et la construction de nouveaux aéroports pour augmenter la capacité de réception de passagers et de fret. En outre, le gouvernement prévoit également de construire un grand centre commercial à proximité des aéroports pour attirer les touristes et de relier les aéroports au système de transport en commun (train SRT - Red Line) pour offrir aux passagers un accès plus rapide aux villes.Le gouvernement et l'AOT travaillent déjà sur des projets visant à augmenter la capacité de l'aéroport Suvarnabhumi de 20.000 rai à 150 millions de passagers par an d'ici 2030, a-t-il déclaré.Le gouvernement élèvera tous les aéroports du pays en intégrant des technologies modernes et en améliorant les services aux passagers afin d'améliorer l'efficacité, la commodité et la rapidité de prestation des services, a-t-il poursuivi.Des efforts seront déployés pour renforcer la coopération avec de nombreuses compagnies aériennes, agences de tourisme et associations hôtelières afin de développer conjointement l'industrie aéronautique thaïlandaise, a-t-il déclaré, ajoutant que la durabilité sera promue grâce à l'utilisation de carburant d'aviation durable (SAF) et d'emballages respectueux de l'environnement.-VNA