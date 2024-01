Photo d'illustration : bangkokpost.com

Bangkok, 5 janvier (VNA) - Le ministère thaïlandais du Commerce a déclaré qu'il augmenterait la valeur économique des petites et moyennes entreprises (PME) en stimulant la consommation, l'investissement, les dépenses publiques et le commerce international, dans le but de augmenter leur contribution au PIB à 40 % d’ici 2027.Selon Poonpong Naiyanapakorn, directeur général du Bureau de politique et de stratégie commerciales (TPSO), les PME représentent 99,5 % de toutes les entreprises et emploient 70 % de la main-d'œuvre thaïlandaise.Le bureau a constaté qu'en 2022, les PME ont généré une valeur économique de 6,1 billions de THB (176 milliards de dollars), ce qui représente 35,2 % du PIB.Pour atteindre l’objectif fixé, il est impératif d’élever la valeur économique à environ 8 000 à 9 000 milliards de THB d’ici 2027.À cette fin, le ministère du Commerce et les agences concernées doivent travailler ensemble plus étroitement pour améliorer les marchés de consommation afin de générer une demande accrue de produits et services des PME parallèlement au développement des capacités des entrepreneurs. Cet effort contribuera à créer des marchés plus vastes pour les PME, tant au niveau national qu'international, a souligné Poonpong Naiyanapakorn.- VNA