Phuket, Thaïlande, le 17 janvier 2023. Photo: AFP/VNA



Bangkok (VNA) - L'Autorité du tourisme de Thaïlande (TAT) s'attend à ce que plus d'un million de touristes étrangers visitent ce pays lors du prochain Nouvel An lunaire.



La directrice générale de TAT, Thapanee Kiatpaiboon, a prédit que les revenus totaux durant le Nouvel An lunaire du Dragon atteindraient 34,39 milliards de bahts (environ 964,14 millions de dollars), soit une augmentation de 29 % par rapport à la même période en 2023.



Sur ce montant, les visiteurs internationaux devraient apporter une contribution de 28,39 milliards de bahts, en hausse de 36 % sur un an, étant donné que leur nombre devrait augmenter de 34 % pour atteindre 995.000.-VNA