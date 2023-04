Bangkok, 17 avril (VNA) – Le ministère thaïlandais de la Santé révise sa stratégie de vaccination contre le COVID-19 pour faire face au nombre croissant de nouveaux cas de COVID-19 pendant et après le festival du Nouvel An de Songkran.

Photo : AFP/VNA

Le ministère commencera à administrer des rappels anti-COVID-19 comme des vaccins contre la grippe saisonnière le mois prochain, a déclaré le directeur du département de contrôle des maladies (DDC) du ministère, Thares Krasanairawiwong.



Il a signalé qu'entre le 9 et le 15 avril, 435 nouvelles infections ont été admises dans les hôpitaux pour traitement, soit une moyenne de 62 cas par jour ou 2,5 fois plus que la semaine précédente. Parmi eux, 30 avaient une inflammation pulmonaire et 19 ont été mis sous ventilation, en hausse de 58% et 36% respectivement. Deux des patients sont décédés et ils ont reçu les dernières injections de rappel il y a plus de trois mois.



Les personnes appartenant à des groupes à risque, en particulier les personnes âgées et celles souffrant de maladies sous-jacentes, devraient demander une injection de rappel dans un bureau de service médical près de chez elles dès que possible, a déclaré Thares Krasanairawiwong.

Après le festival de Songkran, il est conseillé aux gens de rester sous observation pendant au moins sept jours et d'éviter les contacts étroits avec les personnes âgées ou les personnes atteintes de maladies chroniques, a-t-il ajouté.

Quant à la propagation du COVID-19 du variant XBB.1.16, il a été détecté dans 22 pays, principalement l'Inde. Selon GISAID, l'Initiative mondiale sur le partage de toutes les données sur la grippe, au 13 avril, la Thaïlande a détecté des cas d'infection par le sous-variant XBB.1.16 sur environ 3.000 cas signalés dans le monde.- VNA