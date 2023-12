Bangkok, 13 décembre (VNA) – Le ministère thaïlandais de l'Économie numérique et de la société a annoncé que tout numéro de téléphone recevant plus de 100 appels par jour sera suspendu afin de lutter contre les escroqueries téléphoniques.



Le ministre de l'Économie numérique et de la société, Prasert Chantararuangthong, a déclaré qu'environ 80.000 personnes avaient déposé des plaintes pour escroqueries auprès du Centre d'opérations anti-escroquerie en ligne (AOC 1441) en novembre.



Pour résoudre ce problème, le ministère se concentrera sur les numéros de téléphone émettant quotidiennement un volume d'appels inhabituellement élevé, a déclaré Prasert Chantararuangthong.



Du 9 au 11 décembre, plus de 12.500 numéros de téléphone ont franchi la barre des 100 appels, entraînant leur suspension immédiate.



Prasert Chantararuangthong a également averti que les escrocs utilisent les documents d'identité des étrangers pour enregistrer des cartes SIM en vue d'escroqueries téléphoniques. Il a déclaré que les récentes arrestations dans la province de Chumphon avaient conduit à la confiscation de plus de 10.000 cartes SIM de ce type.



Le ministre s'est engagé à intensifier les efforts et à collaborer avec les organisations compétentes, notamment le bureau de la Commission nationale de la radiodiffusion et des télécommunications et les fournisseurs de services cellulaires, pour prévenir les escroqueries téléphoniques. - VNA



