Le vice-Premier ministre thaïlandais et ministre des Affaires étrangères Don Pramudwinai. Photo: VNA

Bangkok (VNA) - Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Don Pramudwinai participera à la 54e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM 54) qui se tiendra en ligne du 2 au 7 août, a annoncé le ministère thaïlandais des AE.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères thaïlandais, Don Pramudwinai, profitera de cette occasion pour promouvoir la coopération sur le modèle de l'économie bio-circulaire-verte (BCG) ainsi qu'une reprise globale après la pandémie de Covid-19.

Il exprimera son point de vue pour soutenir le multilatéralisme et la coopération régionale pour relever les défis régionaux et mondiaux.

L’AMM-54 et ses événements connexes auront lieu par visioconférence du 2 au 6 août. Les ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN devront travailler sur l’édification de la Communauté de l'ASEAN, la coopération en réponse à l'épidémie de COVID-19 et la reprise post-pandémique, etc. De nombreux documents importants seront étudiés et approuvés. -VNA