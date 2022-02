Plage Cha Am, province de Phetchaburi, Thaïlande. Photo: Reuters



Hanoï (VNA) - La Thaïlande prévoit de négocier ce mois-ci des accords de voyage bilatéraux avec la Chine et la Malaisie dans le cadre de ses efforts pour promouvoir la reprise du tourisme, selon le porte-parole du gouvernement thaïlandais, Thanakorn Wangboonkongchana.



Il a déclaré que la Chine avait accepté de discuter d'un programme de "bulles de voyage" avec la Thaïlande et travaillerait avec cette nation d'Asie du Sud-Est pour déterminer le nombre de personnes autorisées à voyager entre les deux pays, ainsi que les questions liées aux visas, aux voyages intérieurs et aux assurances.



L'annonce intervient après que la Thaïlande a repris son programme sans quarantaine "Test & Go", qui permet aux touristes étrangers doublement vaccinés de rester une seule nuit à l'hôtel en attendant les résultats de leurs tests.



Ce programme a aidé la Thaïlande à attirer environ 350.000 visiteurs en seulement deux mois avant d'être suspendu le 7 janvier en raison de la propagation du variant Omicron.



Le gouvernement thaïlandais est convaincu que le bon système de santé publique du pays pourra face à la situation après la reprise du programme "Test & Go".



Le ministère thaïlandais du Tourisme et des Sports espère que la reprise de ce programme permettra à la Thaïlande d'attirer 8 millions de touristes cette année. Il a déclaré que la Thaïlande souhaitait poursuivre les initiatives de "bulle de voyage", en particulier avec le Laos, le Cambodge, la Malaisie et la Chine...-VNA