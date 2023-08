Photo : AFP/VNA

Bangkok (VNA) – L'Autorité du tourisme de Thaïlande (TAT) est toujours positive sur la croissance du tourisme intérieur dans le pays pour atteindre 200 millions de voyages cette année malgré une consommation tiède.Selon une étude de la Chambre de commerce thaïlandaise, les dettes des ménages en Thaïlande ont augmenté de 11,5 % cette année par rapport à 2022, le niveau le plus élevé depuis 15 ans. L'Association des détaillants thaïlandais s'attend à ce que l'indice du sentiment des détaillants continue de baisser, montrant un faible pouvoir d'achat.Cependant, le vice-gouverneur de la TAT pour le marché intérieur, Thapanee Kiatphaibool, a déclaré que les Thaïlandais conservaient toujours une partie de leur budget pour les voyages au second semestre de cette année, en particulier les voyages d'une journée.Au cours des sept premiers mois de cette année, les touristes thaïlandais ont effectué 135 millions de voyages, dont 76,5 millions de voyages d'une nuit et 58,6 voyages d'une journée, ce qui a contribué à générer 478 milliards de bahts (13,77 milliards de dollars) pour l'économie thaïlandaise.Pour inciter les touristes thaïlandais à voyager dans le pays plutôt qu'à l'étranger, TAT encourage les gens à voyager toute l'année, avec une campagne promotionnelle qui présente la Thaïlande 365 jours par an.Pendant ce temps, selon le ministère thaïlandais du Tourisme et des Sports, il a obtenu 1,08 billion de bahts (30,8 milliards de dollars) de revenus du secteur du tourisme au cours des sept premiers mois de 2023, dont les touristes étrangers ont contribué à 638,16 milliards de bahts (16,2 milliards de dollars).Au cours de la période, la Thaïlande a accueilli 15.322.175 touristes étrangers, soit une augmentation de 384 % par rapport à la même période en 2022. Elle prévoit d'attirer 25 millions de visiteurs étrangers cette année comme prévu.Les cinq pays avec le plus grand nombre de visiteurs en Thaïlande sont la Malaisie (2 439.710), la Chine (1.839.660), la République de Corée (907.463), l'Inde (885 772) et la Russie (854 946).- VNA