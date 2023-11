Photo d'illustration. Photo: AFP

Bangkok, 17 novembre (VNA) – Le ministère thaïlandais de la Santé publique a lancé le 16 novembre la campagne « Donner naissance pour un monde grandiose » pour encourager les couples à avoir des bébés et augmenter le taux de natalité inquiétant du pays.S'exprimant lors de la cérémonie de lancement, le ministre de la Santé publique, Cholnan Srikaew, a déclaré que la campagne vise à promouvoir la parentalité parmi les jeunes couples, car nombre d'entre eux choisissent de retarder ou décident même de ne pas avoir d'enfants pour diverses raisons.Il a appelé les couples à dissiper la croyance selon laquelle avoir plus d'enfants rendrait pauvre, en particulier parmi ceux issus d'un milieu socio-économique plus élevé.Le ministre souligne que remédier au faible taux de natalité du pays est désormais une priorité à l'ordre du jour du gouvernement.Il a ajouté que si les tendances actuelles se poursuivent, la Thaïlande sera l'un des 23 pays au monde dont la population diminuera au cours des deux prochaines décennies.Selon le ministère, près de 500 000 bébés sont nés l'année dernière en Thaïlande, le chiffre le plus bas depuis 70 ans.Pour stimuler le taux de natalité, le ministère créera également 119 centres de fertilité dans tout le pays, dont 12 dans des cliniques de santé publique provinciales gérées par le ministère de la Santé, 16 dans des hôpitaux publics et 91 dans des hôpitaux privés. Les cliniques pourront dispenser des conseils et des traitements aux personnes ayant des problèmes de fertilité.- VNA