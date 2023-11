Hanoï, 12 novembre (VNA) - La Thaïlande et la Chine organisent conjointement l'Exposition des technologies vertes 2023 à Bangkok du 9 au 12 novembre pour renforcer la coopération et présenter les réalisations en matière de réponse au changement climatique et de neutralité carbone.

Affiche de l'événement. Photo : Internet

Co-organisée par l'Association sino-thaïlandaise des sciences et technologies et le Conseil chinois pour la promotion du commerce international (Shanghai), l'exposition de 10 000 mètres carrés met en lumière les technologies vertes de pointe et des exemples industriels de Chine, de Thaïlande et d’autres pays d’Asie du Sud-Est, en soutenant un développement de haute qualité et en partageant les opportunités et les idées de la révolution verte.Il présente une gamme diversifiée d'expositions couvrant les voyages écologiques, l'énergie verte, les solutions de gestion des déchets et les produits écologiques.Selon le Centre de coopération et d'innovation de l'Académie chinoise des sciences (Bangkok), l'événement souligne l'engagement en faveur des technologies vertes et du développement durable, ce qui fait de l'exposition un événement marquant pour favoriser la collaboration internationale et promouvoir les technologies vertes. - VNA