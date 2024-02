Bangkok (VNA) - La Thaïlande a exporté plus de 100.000 tonnes de poulet d'une valeur de plus de 100 milliards de bahts (2,7 milliards de dollars) en 2023, devenant ainsi le troisième exportateur mondial de poulet après le Brésil et les États-Unis.



Le 9 février, Chaweewan Kampa, présidente de l'Association thaïlandaise de promotion de la volaille (Poultry Promotion Association of Thailand), a déclaré que le classement de la Thaïlande en 2023 avait augmenté d'un niveau par rapport à 2022.



Elle a salué les mesures de promotion des exportations du gouvernement, ainsi que sa décision rapide d'étendre les importations de farine de soja dans le cadre d'un accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) pour une année supplémentaire, ce qui a contribué à résoudre le problème de la hausse des prix et de la pénurie d'aliments pour animaux.



L’accord, dans le cadre des réglementations de l’OMC, autorise l’importation de farine de soja à un tarif de 2 % au lieu du taux normal de 119 %. Il autorise également l'importation de maïs pour l'alimentation animale à un tarif de 20 % au lieu de 70 % pour un volume jusqu'à 54.700 tonnes.-VNA