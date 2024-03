Bangkok, 4 mars (VNA) - Les autorités thaïlandaises se préparent à modifier la loi sur la maternité de substitution pour aider les couples étrangers à accéder à ce service dans le pays, selon le département du Soutien aux services de santé.

Comme le rapporte le Bangkok Post, le directeur général adjoint du département, Arkhom Praditsuwan, a déclaré que l'amendement permettrait aux couples étrangers de faire appel à des mères porteuses potentielles ou de choisir des femmes thaïlandaises pour ce rôle. Un comité départemental rédige actuellement les règlements pertinents.



Le projet de loi définira également des méthodes détaillées pour prévenir la traite des êtres humains, a-t-il déclaré.



La loi actuelle, officiellement connue sous le nom de Loi sur la protection des enfants nés grâce aux technologies de procréation assistée, est entrée en vigueur en 2015, avec des réglementations strictes pour contrôler la maternité de substitution et une interdiction de son utilisation par les couples étrangers.



Cette année, a indiqué le responsable, le ministère fera également pression pour que des amendements soient apportés à la loi pour, par exemple, autoriser les parents biologiques des femmes âgés de 20 à 40 ans à donner des ovules, et permettre aux femmes de plus de 55 ans de recourir à une mère porteuse pour leurs enfants.



Le traitement de la fertilité est désormais proposé dans 115 établissements à travers la Thaïlande, composés de 67 cliniques, 31 hôpitaux privés et 17 publics. - VNA

