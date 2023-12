Photo : internet

Bangkok, 25 décembre (VNA) – La Thaïlande devrait accueillir fin janvier un deuxième cycle de négociations sur un accord de libre-échange (ALE) avec l'Union européenne (UE), a rapporté le Bangkok Post.Selon Chotima Iemsawasdikul, directrice générale du Département des négociations commerciales, le cycle de discussions de Bangkok portera sur la libéralisation du commerce, des investissements et des services. Les deux parties prévoient de tenir trois réunions par an, dans le but de finaliser les négociations d'ici 2025.La Thaïlande et l'UE ont tenu le premier cycle de discussions sur un ALE en septembre de cette année à Bruxelles. Ce cycle comprenait des réunions au niveau des chefs de délégation et 19 réunions de sous-comités au niveau des experts.L'UE est le quatrième partenaire commercial de la Thaïlande, derrière la Chine, les États-Unis et le Japon. Le commerce bilatéral des deux parties a atteint 35 milliards de dollars au cours des 10 premiers mois de cette année, soit une augmentation de 1,96 % sur un an, représentant 7,3 % de la valeur totale des échanges commerciaux de la Thaïlande dans le monde. - VNA