Hanoï, 14 novembre (VNA) - Le Réseau thaïlandais de l'air pur (CAN), un groupe d'universitaires et de militants, a demandé le 13 novembre au gouvernement thaïlandais d'adopter de toute urgence une loi sur la qualité de l'air, alors que le pays se prépare à sa saison annuelle de pointe de pollution.



Le groupe a soumis un projet de loi au gouvernement accompagné d'une lettre ouverte exhortant le Premier ministre Srettha Thavisin à agir rapidement pour atténuer les impacts négatifs infligés au public.



Ils ont souligné la nécessité d'une coordination étroite entre les agences compétentes et d'un système de gestion complet pour résoudre efficacement ce problème.



Les émissions de l’industrie, associées aux gaz d’échappement des véhicules et à la fumée provenant du brûlage des chaumes par les agriculteurs, font chuter chaque année la qualité de l’air en Thaïlande. La période la plus polluée s'étend généralement de décembre à février, coïncidant avec la haute saison touristique.



Le projet de loi sur la qualité de l’air devrait être déposé par le cabinet du pays ce mois-ci.- VNA

source