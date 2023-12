Bangkok, 13 décembre (VNA) – Le cabinet thaïlandais a approuvé le 12 décembre la prolongation de l'entrée sans visa de 30 jours pour les touristes japonais en visite d'affaires, contribuant ainsi à faciliter les investissements.

(Photo : Bangkokpost)

Le porte-parole adjoint du gouvernement, Kharom Polpornklang, a déclaré que l'exemption avait été proposée par le ministère des Affaires étrangères et qu'elle entrerait en vigueur du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.L’entrée sans visa pour les titulaires d’un passeport japonais s’applique actuellement uniquement aux touristes et est valable 30 jours.Selon Kharom, la mesure garantira la commodité des représentants des entreprises du Japon – les principaux investisseurs et troisièmes partenaires commerciaux de la Thaïlande.Il a déclaré que de nombreux Japonais sont entrés dans le pays pour des négociations commerciales et d'investissement, et pour signer des contrats, et que l'exemption de visa facilitera leur entrée.- VNA