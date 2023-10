Photo d'illustration : wordpress.com

Bangkok (VNA) - Le ministère thaïlandais de l'Agriculture et des Coopératives prévoit de libérer de l'eau des barrages pour aider les agriculteurs à faire une deuxième récolte de riz en raison des précipitations plus élevées que prévu cette année, a rapporté le Bangkok Post.

Selon un rapport du 11 octobre du Département royal de l'irrigation, les moussons qui frappent le pays depuis juillet ont entraîné une augmentation du volume d'eau dans plusieurs barrages.

Le ministre de l'Agriculture et des Coopératives, Thamanat Prompow, a déclaré que le volume d'eau stockée est plus élevé que prévu, ce qui signifie que l'eau supplémentaire peut être déversée pour une deuxième récolte de riz.



"Nous pourrons peut-être envoyer plus d'eau pour soutenir une deuxième récolte cette année. Nous estimons que les chiffres de celle-ci ne seront pas très différents de ceux de l'année dernière. Mais nous devrons obtenir l'approbation du Comité de la riziculture », a-t-il ajouté.

Concernant les inondations dans le Nord-Ouest, il a précisé que le ministère faisait également de son mieux pour la gestion de l'eau afin de réduire les impacts sur les populations. -VNA