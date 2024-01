Bangkok, 10 janvier (VNA) – Le nombre de productions cinématographiques étrangères en Thaïlande a atteint un record en 2023, selon le ministre thaïlandais du Tourisme et des Sports Sudawan Wangsuphakijkosol.



Au total, 466 productions cinématographiques étrangères provenant de 40 pays et territoires ont été tournées en Thaïlande, générant des revenus estimés à plus de 6,6 milliards de THB (188,8 millions de dollars), a-t-elle écrit dans un message sur sa page Facebook personnelle.



Il s'agit des revenus les plus élevés générés par les productions cinématographiques étrangères en Thaïlande depuis que le pays a commencé à promouvoir cette industrie, a-t-elle poursuivi.



Les États-Unis ont été la plus importante source d'équipes de tournage étrangères, avec 34 productions rapportant plus de 3,1 milliards de THB. Elle a été suivie par Hong Kong (Chine) avec 10 productions, générant 707 millions THB de revenus. Les trois sources suivantes étaient la Chine, l'Allemagne et la République de Corée.



La capitale Bangkok se classe au premier rang des provinces et villes de Thaïlande privilégiées pour les équipes de tournage en 2023, avec 282 œuvres tournées ici. - VNA









