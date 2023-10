Photo: https://thai.news/

Bangkok, 17 octobre (VNA) - Le Département des parcs nationaux, de la conservation de la faune et de la flore (DNP) du ministère thaïlandais des Ressources naturelles et de l'Environnement accélère l'enregistrement des éleveurs de bulbul à moustaches rouges (Pycnonotus jocosus), une espèce protégée auprès des éleveurs non enregistrés.Athapol Charoenshunsa, directeur général par intérim du DNP, a déclaré que le bulbul à moustaches rouges est répertorié comme espèce sauvage protégée n° 550 en vertu du règlement ministériel de 2003 spécifiant quelles espèces sont protégées contre le braconnage et lesquelles peuvent être gardées sans permis.Même si l'oiseau est considéré comme une espèce protégée, beaucoup sont détenus illégalement par des éleveurs non enregistrés, a-t-il ajouté.Les statistiques d'un club d'éleveurs de bulbuls à moustaches rouges en Thaïlande montrent que seules 11 466 personnes se sont inscrites à ce jour en raison du processus long et strict de demande de permis.Le nombre réel d’éleveurs est bien plus élevé que ce que montrent les registres, a-t-il déclaré.Ainsi, le DNP a accepté de rendre le processus moins compliqué et plus pratique, tant pour les éleveurs que pour les amoureux des animaux, a déclaré Athapol, soulignant que la décision contribuerait à protéger le bulbul à moustaches rouges dans la nature des chasseurs.L'oiseau mesure environ 20 centimètres de long. Il a les parties supérieures brunes et le dessous blanchâtre avec des flancs chamois et un éperon sombre courant sur la poitrine au niveau des épaules. Il a une haute crête noire pointue et une tache rouge sur le visage. La queue est longue et brune avec le bout des plumes terminales blanches. - VNA