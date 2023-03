Bangkok, 13 mars (VNA) - Le Département thaïlandais du développement des affaires (DBD) envisage une nouvelle tendance touristique – les food trucks - dans le but d'attirer davantage de visiteurs dans le pays.

Photo d'illustration : Nation Thailand

Le directeur général du DBD, Thosapone Dansuputra, a déclaré que les food trucks peuvent être considérés comme des «destinations» qui stimulent l'économie et renforcent la notoriété de la cuisine thaïlandaise.Les food trucks peuvent encourager les touristes à visiter la Thaïlande juste pour goûter des aliments ou des boissons qui ne peuvent être trouvés nulle part ailleurs, a-t-il déclaré.Le responsable a ajouté que la culture des food trucks stimulera également les interactions entre les Thaïlandais et les étrangers, ainsi que créera des opportunités de coopération.De nombreux Thaïlandais et étrangers ont manifesté leur intérêt pour l'activité de promotion des food trucks et des petites et moyennes entreprises (PME) de DBD dans le complexe commercial IconSiam de Bangkok du 22 au 26 février, a-t-il déclaré.L'événement de cinq jours a généré 3 millions de THB (près de 90.000 dollars) de revenus. DBD a également coopéré avec des institutions financières telles que la Banque de Krungthai, la Banque d’Adyudhya, la Banque d’épargne gouvernementale, la Banque TMB Thanachart et la Banque United Overseas, pour fournir des conseils sur la demande de prêts, a-t-il déclaré.Cette décision visait à faciliter l'obtention de prêts pour les PME, a-t-il déclaré, ajoutant que certaines avaient déjà demandé des prêts à un taux d'intérêt spécial pour développer leurs activités.Nawarat Mingchareonsuk, l'exploitant de Food Truck Team Chang, a déclaré que l'événement de DBD avait contribué à élargir le marché des exploitants de camions de restauration et les avait également aidés à observer le comportement des consommateurs. De cette façon, dit-elle, ils peuvent améliorer leurs produits pour répondre aux demandes.Elle s'est également dite convaincue que l'activité des food trucks va prospérer, d'autant plus qu'elle est mise en avant dans les programmes de tournée.- VNA