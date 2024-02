Bangkok, 6 février (VNA) - L'inflation globale de la Thaïlande a chuté pour le quatrième mois consécutif à 106,98 points en janvier, le plus bas depuis février 2021, a déclaré Poonpong Naiyanapakorn, directeur général du Bureau de politique et de stratégie commerciales (TPSO).

L'inflation globale de la Thaïlande a chuté pour le quatrième mois consécutif à 106,98 points en janvier. Photo : VNA

L'indice des prix à la consommation (IPC), un indicateur clé de l'inflation, a diminué de 1,11 % en janvier par rapport à l'année précédente, en grande partie à cause d'une baisse du prix de l'énergie.Les principaux facteurs contribuant à la baisse continue de l’indice des prix à la consommation sont les mesures prises par le gouvernement pour réduire les prix de l’énergie et la baisse des prix des aliments frais, comme les légumes et la viande, en raison de l’augmentation de l’offre.Pour l'ensemble de l'année, l'inflation globale du pays devrait se situer entre moins 0,3 % et 1,7 %, soit 0,7 % en moyenne, sur la base de l'hypothèse d'une croissance comprise entre 2,7 % et 3,7 %, les prix du pétrole brut de Dubaï se situeront entre 80 à 90 dollars par baril et le taux de change sera de 34 à 36 THB par dollar.TPSO prévoit que les prix des appareils électriques continueront de baisser, car de nombreux magasins organisent des promotions. Les prix des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées ont baissé de 1,06 %. L'escalade du conflit au Moyen-Orient pourrait cependant exercer une pression à la hausse sur les prix, car elle entraînerait une hausse des frais de transport, tandis que le baht a tendance à s'affaiblir, ce qui entraînera une hausse des prix des produits importés.- VNA