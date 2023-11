Bangkok, 7 novembre (VNA) - Dans le but de revitaliser les liens touristiques avec le Japon, l'Autorité du tourisme de Thaïlande (TAT) a récemment mis le marché japonais sous les projecteurs lors de l'Expo touristique Japon 2023 qui s'est tenue à Osaka.

L'Autorité du tourisme de Thaïlande (TAT) met le marché japonais à l'honneur lors de la Tourism Expo Japan 2023 qui s'est tenue à Osaka (Photo : https://thainews.prd.go.th/)

L'événement, qui s'est déroulé du 26 au 29 octobre, comprenait un stand dédié à la Thaïlande, inauguré par des responsables du tourisme, dont le ministre thaïlandais du Tourisme et des Sports et le gouverneur adjoint du TAT pour le marketing international.S'alignant sur les efforts mondiaux en matière de développement durable, la TAT a présenté ses objectifs de tourisme durable, inspirés des 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Avec la participation de 11 exposants thaïlandais, le stand a proposé 300 rendez-vous commerciaux, offrant une gamme de produits et de services adaptés aux préférences du marché japonais en matière d'expériences environnementales, culturelles et historiques.L’exposition a également vu l’introduction de la campagne « Imakara Thai e » destinée au public japonais, menée par les « Sato Triplets », les ambassadeurs du tourisme de Thaïlande au Japon. L'événement n'a pas manqué d'expositions culturelles, avec des performances du groupe Makaohang et des activités interactives.En septembre 2023, la Thaïlande avait accueilli plus d'un demi-million de visiteurs japonais, le TAT ciblant 845.000 visiteurs pour l'année et visant à franchir la barre du million d'ici 2024. Cette approche s'inscrit dans le cadre d'une stratégie gouvernementale plus large visant à utiliser le tourisme comme un levier pour redynamiser l’économie thaïlandaise.- VNA