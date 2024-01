Bangkok, 14 janvier (VNA) – Les exportateurs thaïlandais ont été invités à affiner rapidement leurs stratégies d'exportation étant donné l'escalade de la situation en mer Rouge qui affecte les coûts d'expédition et l'espace disponible des navires tout en prolongeant la durée des expéditions.

Photo d'illustration : atlaslogistics.co.uk

S'exprimant après une réunion tenue le 11 janvier avec le ministère du Commerce, les agences concernées et les compagnies maritimes pour évaluer l'impact des attaques contre les cargos internationaux en mer Rouge, le président du Conseil national thaïlandais des chargeurs, Chaichan Chareonsuk, a déclaré que les attaques des Houthis sont augmentant les coûts d’expédition des marchandises vers l’Afrique du Nord, le Moyen-Orient et l’UE. L'incertitude entraîne des retards dans la livraison des marchandises aux clients.

La Chambre internationale de la marine marchande a déclaré que 20 % des porte-conteneurs dans le monde évitent désormais la mer Rouge et empruntent plutôt la route beaucoup plus longue qui contourne la pointe sud de l'Afrique.

Selon Chaichan Chareonsuk, les exportations thaïlandaises affectées par les attaques comprennent des pièces automobiles destinées à l'Arabie saoudite, à l'Afrique du Nord et à l'Europe, ainsi que des pneus de voiture, des produits alimentaires et des composants électroniques destinés à l'Europe. Les exportations thaïlandaises vers l'Europe représentent 7 à 8 % du total des expéditions, ce qui en fait un marché crucial.

Sompol Tanadumrongsak, directeur général de Fortune Parts Industry Plc, a déclaré que les coûts de transport vers la mer Rouge ont augmenté de 200 à 400 %. Pour les routes maritimes vers Djeddah, en Arabie Saoudite, Aqaba, en Jordanie et Sokhna, en Égypte, le coût est passé de 1.500 dollars à 8.500 dollars par conteneur de 20 pieds. Pour les conteneurs à destination de la Turquie, le coût est passé de 2.400 dollars à 7.500 dollars par conteneur. Pour les liaisons vers l'Europe, le coût a triplé par rapport à l'année précédente.

Il a déclaré que les exportateurs et les importateurs doivent se préparer à l'avance aux réservations de conteneurs et aux calendriers d'expédition, idéalement environ un mois à l'avance. Si les marchandises exportées ne sont pas urgentes, il est conseillé d'attendre les premières semaines de février pendant les vacances du Nouvel An chinois, car les coûts de transport devraient diminuer pendant cette période, compte tenu de la ruée d'activité qui se produit en Chine avant les vacances.

Le directeur général du Département de promotion du commerce international, Phusit Ratanakul Sereroengrit, a déclaré que le ministère du Commerce avait demandé aux compagnies maritimes de maintenir leurs tarifs de fret comme promis. Il a déclaré que les compagnies maritimes ont assuré au ministère que les tarifs de fret pré-réservés seront honorés sans ajustement, bien que cela soit soumis à la discrétion de leurs sociétés mères.

Concernant les frais supplémentaires, le ministère a demandé aux compagnies maritimes de faire des annonces claires pour permettre aux exportateurs de planifier et de négocier avec les importateurs, a déclaré Phusit.

Le ministère envoie une lettre aux compagnies maritimes pour faire part de ces préoccupations et demander des éclaircissements sur l'annonce des surtaxes, a-t-il déclaré, ajoutant que ces mesures peuvent faciliter les exportateurs et les importateurs dans leur planification des opérations commerciales. - VNA