Bangkok, 27 décembre (VNA) - La Thaïlande augmentera le salaire minimum le mois prochain comme prévu, et le gouvernement envisage également une nouvelle augmentation en la matière en mars 2024, a déclaré le Premier ministre Srettha Thavisin.

Photo : Reuters

La Commission des salaires, composée de représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs, avait précédemment convenu d'augmenter le salaire journalier minimum de 2,37 % à partir de janvier 2024. Cependant, le Premier ministre Srettha Thavisin a estimé que cette croissance était jugée trop faible.C'est pourquoi le parti au pouvoir, Pheu Thai, a lancé une campagne visant à augmenter le salaire minimum journalier à 400 bahts (11,56 dollars).Le ministre du Travail Phipat Ratchakitprakarn a déclaré qu'une autre enquête portant sur les taux de salaires locaux et les groupes professionnels se terminerait en mars pour déterminer les domaines et les groupes qui peuvent augmenter les salaires.Le salaire journalier minimum en Thaïlande se situe actuellement entre 328 et 354 bahts (9,49 à 10,24 dollars), ce qui varie selon les différentes régions du pays, et le Comité a convenu d'augmenter le seuil salarial à 330-370 bahts (9,54 à 10,69 dollars). - VNA