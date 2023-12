Photo: Internet

Bangkok (VNA) – Selon le Département de développement des affaires du ministère thaïlandais du Commerce, au cours des 11 premiers mois de 2023, la Thaïlande a attiré plus de 98 milliards de bahts (soit environ 2 milliards de dollars) de fonds d’ investissements étrangers d’un total de 612 entreprises étrangères, contribuant à créer des emplois pour 6.086 Thaïlandais.Le Japon est arrivé en tête avec un fonds total de près de 926 millions de dollars, suivi de Singapour avec 623 millions de dollars, et des États-Unis avec 115 millions de dollars.Oramon Sapthaweetham, directrice du Département de développement des affaires du ministère thaïlandais du Commerce, a souligné que la participation commerciale des étrangers en Thaïlande ces derniers temps avait permis au peuple thaïlandais d’acquérir des connaissances technologiques spécialisées des pays investisseurs, notamment dans le forage pétrolier et gazier, la conception de systèmes électriques et électroniques dans des projets ferroviaires… -VNA